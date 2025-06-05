محدث| جريمة جديدة.. استشهاد 4 صحفيين بقصف الاحتلال ساحة "المعمداني" في غزة

وطن: استشهد أربعة صحفيين وأصيب آخرون بجراح متفاوتة صباح اليوم الخميس، في جريمة جديدة للاحتلال بحقهم، جراء استهداف ساحة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، أن طائرةً إسرائيلية مُسيَّرة استهدفت ساحة المستشفى، ما أسفر عنه استشهاد 3 صحفيين وإصابة عدد كبير من المواطنين والصحفيين.

والشهداء الصحفيين هُم: سليمان حجاج، و إسماعيل بدح، وسمير الرفاعي.

ولاحقا، اعلنت مصادر طبية عن استشهاد الصحفي أحمد قلجة متأثراً بإصابته في استهداف الاحتلال مجموعة صحفيين في مستشفى المعمداني في مدينة غزة ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 4.

وأُصيب كُلٌّ من الصحفي إسلام بدر، والصحفي عماد دلول بجراح متفاوتة، بينما وُصفت إصابة "دلول" بالخطيرة.

وفي السياق، أكد مدير المستشفى المعمداني فضل نعيم أن هذا الاستهداف الثامن للمستشفى منذ بداية حرب الإبادة الجماعية.

وحذر "نعيم" في تصريحات صحفية أن المستشفى يواجه عبئاً كبيراً بعد خروج العديد من مشافي القطاع عن الخدمة.

وباستشهاد الصحفيين الثلاثة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 225 شهيدًا.

وكان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) قد عدَّ قطاع غزة أخطر مكان في العالم للصحفيين، إذ قتلت "إسرائيل" أكثر من 221 صحفيًا في قطاع غزة منذ بدابة الحرب، وهو بمعدل صحفي كل أقل من ثلاثة أيام.