الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخر شمال أريحا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطنا، واعتدت على آخر، واقتحمت قرى وبلدات: الزبيدات، والعوجا، ومرجي نعجة، والغزال شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرى والبلدات المذكورة، وداهمت منازل عدد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق والاستجواب الميداني، ونفذت حملة تفتيش واسعة، كما اقتحمت منزل المواطن فادي أبو ستة في بلدة العوجا، واعتدت عليه بالضرب.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت المواطن سلامة خليل كعابنة في العوجا عقب مداهمة منزله وتفتيشه، وسرقت منه مبلغا ماليا.