عشرات المستوطنين يقتجمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى وباحاته على شكل مجموعات متتالية، تحت حمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967، ودنسوا الأقصى ضمن مسارات مرتبة مسبقًا.

ونفذ المستوطنون المقتحمون جولات استفزازية رافقها تأدية طقوس تلمودية، وترديد عبارات يهودية،في مشهد مستفز لجموع الفلسطينيين.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة بالقدس، واحتجزت البطاقات الشخصية لعدد من المواطنين ومنعت وصول آخرين.

وشهد المسجد الأقصى خلال مايو/ أيار الماضي اقتحام 6728 مستوطنًا، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام.

في حين سُجلت أخطر الانتهاكات يوم 12 مايو، حينما اقتحم مستوطنون المسجد من باب الغوانمة وأدخلوا قربانًا حيوانيًا بنيّة ذبحه داخل الساحات، في سابقة خطيرة منذ عام 1967.