الاحتلال يهدم منشآت ويجرّف أراضي بقرية السر بالنقب

وطن: شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميٍس، بتجريف أراض وهدم منشآت فلسطينية في قرية السر بالنقب المحتل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية اقتحموا القرية صباحًا رفقة جرافات وشرعوا بهدم منشآت بحجة عدم وجود تراخيص للبناء.

وأمس الأربعاء، هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، 15 منزلا تعود لعائلة أبو المسك المهددة بالاقتلاع والتهجير، في منطقة النقب المحتل، بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها.

وتوجد في النقب وقضائه 36 قرية مسلوبة الاعتراف، لم تعترف سلطات الاحتلال بها، ولا توفر لسكّانها الخدمات الأساسية.

ويقطن في النقب اليوم 350 ألف مواطن من فلسطينيي الداخل، وقبل النكبة سكن 111 ألف فلسطيني في النقب وتمّ تهجيرهم في عام 1948، وبقي منهم بما يقدر بـ13 ألفاً.

ووفقاً لمعطيات حقوقية في النقب فان أكثر من 27 ألف مبنى تم هدمها ما بين الأعوام 2013 حتى 2024 في مختلف قرى النقب، بينها 4911 مبنى تم هدمها العام الماضي، بينما هُدم 3283 مبنى خلال عام 2023 في تصعيد واضح ما بعد الحرب على قطاع غزة.

وطالت عمليات الهدم كافة المنازل التي يسكنها نحو 100 مواطن من عائلة أبو المسك، وذلك بعد إصدار المحكمة المركزية في بئر السبع قرارا بهدم المنازل الـ15.