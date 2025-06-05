حجاج بيت الله يفدون إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم

وطن: يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد على صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم اليوم الخميس، بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى بيوم التروية إيذانا ببدء مناسك الحج للعام الهجري 1446.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويُصلون فيها المغرب والعشاء، ويبيتون فيها حتى فجر غد الجمعة، العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة النبي عليه السلام، حيث بات فيها وصلى الفجر.

ويقع صعيد عرفات على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي منى، ويقف الحجاج فيه حتى غروب الشمس ثم يفيضون إلى مزدلفة التي تقع على بعد نحو 9 كيلومترات.

وحسب السلطات السعودية، فإن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن نحو 1.5 مليون حاج.