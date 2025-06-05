الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على مركبتين في تقوع

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطنا، واستولت على مركبتين، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أكرم موسى جبرين، واستولت على مركبته، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

وأضاف أن الاحتلال داهم منازل كل من: خالد العروج، وحاتم الصباح، والمعتقل رياض العمور، ومنزل شقيقيه محمد وسميح، واعتدى على سكانها بالضرب.

كما اقتحم جنود الاحتلال منزل المواطن كريم العمور، وسرقوا مبلغا ماليا يقدر بـ 1500 شيقل، واستولوا على مركبة المعتقل المحرر المنتصر بالله العمور.