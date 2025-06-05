بينهم عائلة مسحت من السجل المدني .. 6 شهداء في قصف الاحتلال خان يونس

وطن: استشهد 6 مواطنين بينهم عائلة، الليلة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد عائلة حيث مسحت من السجل المدني وهي: مواطن، وزوجته وأطفاله، إثر قصف الاحتلال شارع روني في مواصي خان يونس

كما استشهد مواطن، وجرح آخرون، في قصف آخر لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف خيمة نزوح في المنطقة ذاتها

وفي تحديث لعدد الشهداء ذكرت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أن 12 شهيدا استشهدوا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم