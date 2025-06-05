قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتحاصر منزلا في "بلاطة"

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدينة نابلس ومخيم بلاطة للاجئين شرقي المدينة، وحاصرت منزلًا داخل المخيم.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات خاصة إسرائيلية، تبعتها تعزيزات عسكرية، دهمت مخيم بلاطة شرقي نابلس، وحاصرت منزلًا لـ "أبو العال" في حارة الجماسين.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية لمدينة نابلس من جهة "شارع القدس"، جنوبي المدينة، ومن حاجز "دير شرف" العسكري شمالي غرب؛ مكونة من عدة آليات من طراز "بوز النمر" المدرعة.

ونبه إلى أن آليات الاحتلال تمركزت في عدة شوارع وحارات داخل مخيم بلاطة، ومنعت المواطنين من الحركة.