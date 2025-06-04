القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللد في يافا المحتلة بطائرتين مسيّرتين من نوع "يافا"

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاربعاء، أن سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية ناجحة استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، بطائرتين مسيّرتين من نوع "يافا"، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها "بفضل الله".

وأكدت القوات المسلحة في بيانها أن هذه العملية تأتي "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة".

وأشار البيان إلى أن العملية نُفذت بينما يستعد حجاج بيت الله الحرام للوقوف على صعيد عرفة، في وقت يستمر فيه "نزيف دم إخواننا في غزة دون نصير أو مغيث من أبناء الأمة الإسلامية".

وأضاف البيان أن اليمن "ماضٍ في تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم"، داعيًا كافة شعوب وبلدان الأمة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه غزة و"ترك التخاذل والتقاعس والعمالة".

وأكدت القوات استمرار العمليات العسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.