بسبب فيتو أميركي.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرارا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

وطن: أفشلت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وذلك باستخدامها حق النقض (الفيتو)، في موقف أثار غضباً واسعاً لدى الأطراف الفلسطينية ومراقبين دوليين.

وكان من المتوقع أن تستخدم واشنطن الفيتو، رغم محاولات دبلوماسية من الدول العشر المنتخبة في المجلس لإقناعها بدعم القرار أو الامتناع عن التصويت، لكنها أصرت على موقفها، ما حال دون اعتماد القرار.

ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن بررت موقف بلادها بالقول إن مشروع القرار لا يوازن بين الطرفين، ويكافئ حركة حماس التي رفضت – حسب تعبيرها – مقترحات متعددة لوقف إطلاق النار، وأكدت:"لا يمكن لمجلس الأمن أن يُكافئ حماس بينما تواصل تهديد إسرائيل. موقفنا واضح: لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس".

وأضافت:"المشروع يطالب بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، وهو ما قد يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة. على المجلس أن يضغط على حماس لقبول وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق شامل، لكنها شددت على ضرورة أن تغادر حماس قطاع غزة كشرط لتحقيق السلام، مؤكدة أن بلادها لن تدعم أي قرار لا يدين حماس بشكل صريح ولا يدعوها لنزع سلاحها.

في المقابل، أعرب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن استنكاره الشديد لاستخدام الفيتو، قائلاً:"لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن وتقبلوا العجز. التاريخ سيحاسبنا جميعاً على هذا الموقف".

ويُعد هذا التصويت هو الأول منذ نوفمبر الماضي حول وقف إطلاق النار في غزة، إذ سبق أن عطلت واشنطن مشروع قرار مشابه خلال عهد إدارة الرئيس جو بايدن. أما آخر قرار تم اعتماده فكان في يونيو 2024 بدعم أميركي لخطة متعددة المراحل لوقف إطلاق النار، لم تنفذ فعلياً حتى يناير 2025.

وتقدمت بمشروع القرار الدول العشرة غير دائمة العضوية في المجلس، وطالب مشروع القرار، بالرفع الفوري وبدون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة.

وطالب مشروع القرار أيضا باستعادة جميع الخدمات الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية المتمثلة في "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال"، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب نص مسودة القرار عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.