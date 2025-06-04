تقرير يكشف تمويل الاحتلال لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" عبر بند "المنظومة الأمنية"

وطن: كشفت هيئة البث العام العبرية "كان 11"، مساء الأربعاء، أن حكومة الاحتلال حولت نحو 700 مليون شيكل لما سمّي في القرارات الرسمية بـ"المنظومة الأمنية"، بينما أفادت القناة بأن هذه الأموال خُصصت فعليًا لتمويل توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية وتوظيفه ضمن الاستراتيجية العسكرية والسياسية الإسرائيلية في القطاع.

وأوضحت القناة أن التحويلات جرت بصيغة مبهمة وغير مألوفة في القرارات المالية، وجرى تمريرها دون تحديد الجهة المستفيدة، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة محاولة لـ"تمرير التمويل تحت الرادار" تجنبًا لجدل سياسي وإعلامي بشأن إنفاق أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين على غزة.

وأشارت التقارير إلى أن التمويل جاء من خلال اقتطاعات من ميزانيات وزارات حساسة مثل التعليم، والصحة، والمواصلات، وذلك بعد تعديل قرار حكومي سابق للسماح بتحويل هذه الأموال إلى "المنظومة الأمنية".

في حين ينفي مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أي تورط في تمويل المساعدات، مؤكدين أن "إسرائيل لا تموّل المساعدات الإنسانية إلى غزة".

من جهة أخرى، أعاد زعيم المعارضة يائير لبيد نشر التقرير عبر حسابه على منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" تموّل فعليًا آلية المساعدات في غزة عبر شركات وهمية، أبرزها "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، والتي بدأت العمل قبل نحو أسبوع رغم اعتراض واسع من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

وتواجه "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الاحتلال والولايات المتحدة، رفضًا فلسطينيًا وأمميًا واسعًا، بسبب شكوك حول حيادها وآلية عملها، خصوصًا بعد وقوع فوضى وسقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عمليات التوزيع، ما زاد من الانتقادات حول دورها وأهدافها.

في السياق ذاته، تؤكد المؤسسات الأممية استمرار رفضها التعاون مع هذه الآلية، معتبرة أنها لا تلبي المعايير الإنسانية، وتطالب بالعودة إلى توزيع المساعدات عبر آلية الأمم المتحدة والجهات الشريكة.