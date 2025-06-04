ملتقى إبداع المعلم (العطار) ينفذ فعالية "رغم الألم، عيدنا أمل" للأطفال في مواصي خان يونس

وطن: نفّذ ملتقى إبداع المعلم في منطقة العطار فعالية ترفيهية بعنوان "رغم الألم، عيدنا أمل" ، استهدفت الأطفال المتضررين من العدوان، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتخللت الفعالية باقة من الأنشطة المتنوعة التي رسمت البهجة على وجوه الأطفال، شملت ورشات للرسم الحر والتعبيري، وعروضًا فنية شارك فيها الأطفال بأنفسهم، إلى جانب مسرح الدمى، و فقرات الألعاب الحركية الجماعية التي ساهمت في تعزيز أجواء الفرح والتفريغ النفسي.

كما عبّر الأطفال عن أمنياتهم ورسائلهم إلى العالم من خلال ركن "رسائل الأمل"، حيث كتبوا بطاقاتهم بكلمات عفوية ومؤثرة تعكس توقهم للسلام والأمان، والعودة لمدارسهم وبيوتهم.

الطفلة جمانة وجهت رسائل إلى العالم، تساءلت فيها لماذا سيزور العيد هذا العام كل أطفال العالم ولن يزورنا، وعبّرت عن املها بالعودة إلى مدرستها وبيتها، وهنأت أطفال العالم بمناسبة العيد رغم كل الألم.

بدوره اكد ألأستاذ عبد الوهاب القطراوي مدير الملتقى على أن الفعالية أن هذا النشاط يندرج ضمن سلسلة من التدخلات النفسية والاجتماعية التي تنفذها ملتقيات إبداع المعلم لدعم الأطفال والمساهمة في في توفير بيئة آمنة وداعمة لهم في ظل الظروف التي الصعبة التي يتعرضون لها.

وعبر عن شكره وتقديره لفريق العمل في ملتقى العطار لجهودهم في التخفيف عن الأطفال، وسعيهم المستمر لزراعة الأمل والإيمان بالحياة لدى الأطفال.

وفي كلمته للأطفال اكد د. حمودة عبد العال حق اطفالنا بالفرح رغم كل ما يمرون به، وأن رسالة هذه الفعالية تمسك أطفالنا بحقهم في الحياة والفرح كباقي أطفال العالم.

يشار إلى أن جمعية مركز إبداع المعلم تشرف على سلسلة من الملتقيات التعليمية والنفسية في قطاع غزة منذ بدء العدوان وتقدم خدمات الدعم النفسي والتعليمي من خلال العشرات من المتطوعين والمتطوعات المؤهلين والمدربين.