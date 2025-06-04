4 شهداء باستهداف الاحتلال خيمة نازحين بمواصي خان يونس

وطن: استشهد 4 مواطنين وأُصيب آخرون -في حصيلة أولية-، مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي ببلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، نقلًا عن مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت خيمة تؤوي نازحي في منطقة المواصي بخان يونس؛ أسفر عن 4 شهداء وجرحى.

ويعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج على سياسة استهداف المنازل المأهولة في قطاع غزة والخيم التي تؤوي نازحين، في إطار تكتيك عسكري يهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، بعد تهدئة هشة سرعان ما انقلب عليها نتنياهو، واستأنف حرب الإبادة والتهجير ووقف المساعدات وإغلاق المعابر، التي بدأت قبل نحو 17 شهرًا.