32 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

وطن: تواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، حيث سجل مركز معلومات فلسطين "معطى" وقوع 32 عملاً مقاومًا خلال الـ48 ساعة الماضية، استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين، وأدت إلى إصابة مستوطن بجروح.

وأوضح المركز أن الأعمال شملت عمليتي تفجير، و17 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في ثماني مناطق متفرقة من الضفة.

كما وثّق المركز تنفيذ عملية إطلاق نار واحدة، إضافة إلى عملية تصدٍّ للمستوطنين، وإلقاء زجاجات حارقة في خمسة مواقع مختلفة.

واندلعت المواجهات في بلدات سنجل برام الله، وعزون بقلقيلية، وأريحا، وبيت فوريك، ومخيم عسكر في نابلس، وبيت أمر في الخليل، حيث استخدم الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة في التصدي لاقتحامات قوات الاحتلال.

وفي بلدة سيلة الظهر بجنين، شهدت المواجهات اشتباكات مسلحة، واستخدم المقاومون أكثر من 15 عبوة ناسفة في استهداف القوات الإسرائيلية خلال اقتحام البلدة.

كما ألقى مقاومون عبوة ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في تلة مخيم عسكر بنابلس، فيما أُطلقت خمس زجاجات حارقة على مركبات مستوطنين قرب بلدة حوارة، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح.

ويشهد الضفة الغربية تصعيدًا مستمرًا في وتيرة العمليات المقاومة، في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية.