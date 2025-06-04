قوات الاحتلال تقتحم مناطق جنوب سوريا وسط تصعيد ميداني

وطن: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، بأن نحو 50 جنديًا إسرائيليًا اقتحموا بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، جنوب سوريا، حيث قاموا بتفتيش عدد من المنازل ونشروا قناصة في محيط البلدة، بذريعة "البحث عن أسلحة".

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من رصد مصادر محلية، مساء الثلاثاء، دخول عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى نقطة الجزيرة قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مواقع متفرقة في جنوبي البلاد.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة إسرائيل هيوم، الأربعاء، أن الرئيس المعيّن لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، دخل سرًا إلى عمق الأراضي السورية برفقة عناصر من القوات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة شملت مناطق تعمل فيها القوات الإسرائيلية قرب مشارف العاصمة دمشق، لكنها لا تُعتبر رسميًا أراضي محتلة.