7 إصابات بهجوم مستوطنين على دير دبوان شرق رام الله

وطن: أصيب 7 مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، جراء هجوم نفذه مستوطنون متطرفون على قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع 7 إصابات، حيث نقلت اثنين من المصابين إلى المستشفى، وقدمت العلاج لخمس حالات أخرى في المركز الطبي بالقرية.

ووفقًا لمصادر محلية، اقتحم المستوطنون المسلحون القرية واعتدوا على السكان، وأضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات، إضافة إلى مزرعة أغنام، وإسطبل خيول، وعدد من المنشآت الزراعية.

وأدى الاعتداء إلى إصابة عدد من المواطنين برضوض وجروح، وسط حالة من الهلع والخوف التي انتابت الأطفال والنساء في القرية.

وخلال الأيام الماضية، تعرضت القرية لاعتداءات متكررة وعنيفة شنها المستوطنون، استهدفوا خلالها منازل المواطنين ومزارعهم، وأضرموا النار في منشآت ومحاصيبل زراعية وألحقوا خسائر مادية فيها، في حين أصيب عدد من المواطنين خلال تلك الاعتداءات.