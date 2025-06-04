الاحتلال يشن حملة مداهمات وتفتيش في ضاحية اكتابا شرق طولكرم

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش واسعة في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، طالت عددا من المنازل والمحال التجارية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت 22 منزلا، و8 محلات تجارية في مناطق مختلفة من الضاحية، تحديدا في محيط الدوار وسط البلد، والحارة القديمة المعروفة بـ"حارة المختار"، ومحيط المجلس، وخربت محتوياتها، وأوقفت المواطنين ودققت في هوياتهم وهواتفهم المحمولة، كما قامت بخلع أبواب عدد من المنازل الفارغة وتفتيشها بشكل همجي.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي أمام مكتب تكسي اكتابا، منذ الساعة الخامسة والنصف مساء، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من إحدى الصيدليات وسط الضاحية.

وتأتي هذه الحملة في ظل عدوان وتصعيد مستمر تشهده مدينة طولكرم ومخيميها وضواحيها، والتي طالت هدم مزيد من المباني السكنية في مخيم نور شمس صباح اليوم، وتحركات استفزازية للآليات العسكرية داخل شوارع وأحياء المدينة، مع نصب حواجز عسكرية مفاجئة في عدة مقاطع منها، وعرقلة حركة سير المواطنين ومركباتهم.