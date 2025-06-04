اللواء ناصر البوريني يستقبل القنصل البريطاني

وطن: استقبل اللواء ناصر البوريني، قائد جهاز الارتباط العسكري، القنصل البريطاني هيلين وينترتون والعميد البريطاني وليم، في مقر الجهاز.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

أكد اللواء البوريني على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم الحماية اللازمة.

كما استعرض التحديات التي تواجه عمل جهاز الارتباط العسكري في ظل هذه الظروف.

من جانبها، أعربت القنصل البريطاني عن قلقها إزاء تصاعد العنف في المنطقة، مؤكدة على التزام بلادها بدعم عملية السلام وجهود تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.