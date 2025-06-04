الشيخ يستعرض تحديات القضية الفلسطينية مع ممثلين عن المجتمع المدني

وطن: استقبل نائب الرئيس حسين الشيخ، مجموعة من مدراء ورؤساء مجالس إدارة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء، ثمن الشيخ الدور المحوري والهام الذي تقوم به هذه المنظمات، في البناء والعمل كشريك لمؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة الاستمرار بتوحيد الأهداف والرؤى ما بين المؤسسة الرسمية والأهلية.

ومن جانبهم، استعرض ممثلو القطاع الأهلي أبرز التحديات التي تواجه عملهم، وأكدوا على أهمية تكامل الأدوار وضرورة توحيد الجهود في ظل الفترة العصيبة التي يمر بها شعبنا خاصة حرب الإبادة.