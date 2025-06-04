للمرة 11 منذ بدء الحرب على غزة.. الاحتلال يقصف مستشفى شهداء الأقصى

وطن: قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة للمرة الـ11، واصفًا ذلك بالـ "الجريمة الممنهجة ضد القطاع الصحي".

وأشار المكتب الإعلامي، الى ارتكاب قوات الاحتلال "جريمة جديدة صادمة ومروعة"، حين قصفت طائراته الحربية سطح المبنى الرئيسي في مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية مكان القصف.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي للمرة الـ 11 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تكرار ممنهج لجرائم القصف التي طالت المستشفى، ما يعكس إصراراً واضحاً على استهداف البنية الصحية، وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والفرق الصحفية والمدنيين، وفق البيان.

وأدان "الإعلامي الحكومي" العدوان ضد المستشفى، مؤكدًا أن استهداف المستشفيات يمثل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تُعنى بحماية المدنيين والمرافق الطبية زمن الحرب.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي، ومعه الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية.

وجدد المكتب الإعلامي الحكومي مطالبته العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.

وفيما يلي رصد المكتب الإعلامي للتواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وفق ما جاء في البيان:

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