4 شهداء إثر استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة المواطنين في جباليا وخان يونس

وطن: استشهد 4 مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة المواطنين، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين، إثر استهداف الطائرات المسيرة مجموعة من المواطنين، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مجمع الشفاء الطبي.

كما استشهد طفل وشاب، وأصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، نقلوا جميعا إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين".

وأفادت مصادر طبية، بأن 41 مواطنا، استشهدوا في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ونقل عن المصادر ذاتها، بأن المختبرات وبنوك الدم فيما تبقى من المستشفيات تعمل بنسبة 40% فقط، من الأجهزة، وتحت ضغط كبير من الفحوصات المخبرية، ودون أي أنظمة صيانة دورية، حيث لا يتوفر لها قطع غيار.

وقالت إن 60% من الأجهزة تم تدميرها، حيث تعمَد الاحتلال الإسرائيلي إحداث الأعطال فيها، فيما أن المختبرات في المستشفيات بحاجة عاجلة لتعزيز الأجهزة المخبرية، لتغطية احتياج الأقسام من إجراء الفحوصات للمرضى والجرحى.