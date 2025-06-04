السفير زملط للحكومة البريطانية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية أو مكافأة، بل حقنا وهو غير قابل للتصرف

رام الله – وطن: انتقد السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة د. حسام زملط عدم اعتراف الحكومة البريطانية حتى الآن بدولة فلسطين، خلال كلمة له في العاصمة لندن أمام مجموعة من نواب البرلمان البريطاني والشخصيات السياسية.

وعدد زملط في معرض كلمته الأسباب التي تفرض على الحكومة البريطانية وتدفعها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، منتقدا ارتباط تلك الموافقة بموافقة إسرائيل أولا.

وقال زملط في كلمته ان اعتراف الحكومة البريطانية بالدولة الفلسطينية ليس معروفا، وليس هدية وليس مكافأة، موجها حديثه للحكومة البريطانية "انتم لا تكافئون أحدا، لان هذا حقنا وهو حق غير قابل للتصرف ومكتسب بالولادة".



وأضاف ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية تأخر كثير، معتبرا اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية "قانوني"، وينسجم مع القانون الدولي، مشيرا الى ان "حكومة المملكة المتحدة بحاجة الى تقييم شامل لقرار محكمة العدل الدولية في يوليو العام الماضي حول عدم قانونية احتلال اسرائيل، وان على اسرائيل انهاء احتلالها بحلول نهاية هذا العام وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ولفت زملط ان اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، له خصوصية ويعتبر اعتراف "تصحيحي" لتاريخ بريطانيا، التي قدمت وعدا بمنح أرضنا دون استشارتنا، ضمن سياق الغطرسة الاستعمارية التي قادتنا الى الابادة الجماعية التي نعيشها اليوم" في إشارة منه الى وعد بلفور الذي أعلنه وزير خارجية بريطانيا للحركة الصهيونية.

وقال زملط "يجب تصحيح التاريخ والأخطاء التي وقعت، وهذه مسؤولية المملكة المتحدة".

وأكد زملط ان اعتراف حكومة المملكة المتحدة بدولة فلسطين، هو ديمقراطي ويعبر عن الدعم الساحق من الجمهور والبرلمان البريطاني لهذه الخطوة، والتي جرى التعبير عنها من خلال تصويت البرلمانيين البريطانيين بأغلبية ساحقة للاعتراف بدولة فلسطين، موجها حديثه للبرلمانيين الحضور "أنتم لا تمثلون جمهوريات "الموز" بل تمثلون شعب المملكة المتحدة ".

وأكد زملط ان حكومة المملكة المتحدة، كل يوم يمر لا تعترف به بالدولة الفلسطينية، تصبح أكثر غير ديمقراطية.

وانتقد زملط موقف وتبريرات الحكومة البريطانية والتي تسوقها للتهرب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومنها ان الاعتراف بدولة فلسطين هو الاكثر تأثيرا، في المنطقة ويجب ان يكون نتيجة لعملية السلام مع إسرائيل.

وقال زملط ردا على ذلك "اذا نظرتم الى التاريخ خاصة الثلاثين عام الماضية، فإن فكرة الاعتراف بدولة فلسطين في تفكير المملكة المتحدة يجب ان يكون نتيجة لعملية سلام مع اسرائيل، لذلك يجب ان توافق إسرائيل على ذلك، لذلك بريطانيا في الواقع تعترف بدولة فلسطين لان إسرائيل لا توافق".

وتابع موجها حديثه للحكومة البريطانية "اسرائيل الان تخبركم علنا بذلك، حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن نيتها انشاء 22 مستوطنة، وقد خرج وزير الحرب الاسرائيلي في بيان علني، وقال نحن نبني 22 مستوطنة في عمق الضفة عمدا لمنع ظهور الدولة الفلسطينية".

واستنكر زملط تأخر المملكة المتحدة في اعترافها بدولة فلسطين قائلا "لماذا تحتاج المملكة المتحدة أكثر من دليل على ان الفكرة الكاملة بأن اعترافها يجب ان ينتظر موافقة إسرائيل هي فكرة "هراء" وهو مجرد تأخير الأمر الحتمي".