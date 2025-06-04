الشيخ يستقبل مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

وطن: استقبل نائب الرئيس حسين الشيخ، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير ليجاندر، والقنصل العام الفرنسي نيكولا كاسيانيدس، وذلك بهدف نقاش الرؤى السياسية المشتركة نحو وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ووزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابيكيان شاهين، والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ورئيس ديوان نائب الرئيس آية المحيسن.

ونقل الشيخ خلال اللقاء، تحيات الرئيس محمود عباس "أبو مازن" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مُجدِّداً التأكيد على أولويات القيادة الفلسطينية بوقف اطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى وضرورة إدخال الإغاثة العاجلة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة وقف إجراءات الاحتلال التصعيدية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وتولي دولة فلسطين المسؤولية كاملة في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل والذهاب لتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وصولا لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الشيخ عالياً، المساعي الفرنسية السعودية لإقامة مؤتمر دولي لحل الدولتين في نيويورك في 17 من الشهر الجاري، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية في ملف اعتراف فرنسا والدول المشاركة بدولة فلسطين لما فيه من حماية لحل الدولتين، واهمية الخروج بخطة سلام لانهاء الصراع، وتقديم الدعم الاقتصادي والمالي لمواصلة بناء مؤسسات الدولة ودعم المشاريع التنموية واعادة الإعمار، كما تم نقاش بعض القضايا الثنائية، وتم التأكيد على الشراكة التاريخية ما بين دولة فلسطين وفرنسا لصنع السلام.

وأشاد الشيخ أيضا، بالدعم المقدر الذي تقدمه فرنسا للقضية الفلسطينية، كما تم نقاش العملية الاصلاحية لمؤسسات الدولة. مع التأكيد على التصاقنا بالشرعية الدولية والقانون الدولي.