كتائب القسام: استهدفنا دبابتين للاحتلال جنوب خانيونس وأصبنا طاقمهما

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن تمكن مقاتليها من استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافاه" بقذيفة من نوع "الياسين 105" يوم أمس الثلاثاء، وذلك قرب مفترق مرتجى في منطقة معن جنوب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأكدت الكتائب في بيانها أن القذيفة أصابت الدبابة بشكل مباشر، مما أدى إلى اشتعال النيران بداخلها، كما رصدت هبوط مروحية عسكرية للاحتلال في المكان لتنفيذ عملية إخلاء طاقم الدبابة من الجنود.

كما اعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" أول أمس الإثنين في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع