الرئيس يتسلم التقرير السنوي للهيئة المستقلة للعام 2024

وطن: تسلم الرئيس محمود عباس، التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، لعام 2024، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد الهيئة برئاسة المفوض العام الأستاذ عصام عاروري، ومديرها العام الدكتور عمار الدويك والأستاذة خديجة زهران مدير دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات.

وأطلع الوفد، الرئيس على أبرز نتائج التقرير السنوي للهيئة، الذي شمل في معظمه النتائج الكارثية لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وتحركات الهيئة خلال حرب الإبادة المتواصلة على مختلف المستويات الدولية، الإقليمية والمحلية، مع مختلف المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية والأممية، وعملها المكثف مع الأطراف الحقوقية الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية لكشف فظائع الاحتلال وجرائمه.

وأكد الرئيس على ضرورة التعاون الكامل بين المؤسسات العامة، والمؤسسات الحقوقية لحل قضايا المواطنين وتحسين حالة حقوق الإنسان.

وثمن الوفد، جهود الرئيس وتوجيهاته، التي تكللت بالتعاون الوثيق بين الهيئة والمؤسسات العامة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على التعاون الكبير من قبل المؤسسات الفلسطينية في حل قضايا المواطنين ومعالجة الشكاوى وتسهيل وصول الهيئة لمراكز الاحتجاز.