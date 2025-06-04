الصحة في غزة: الاحتلال دمّر 60% من الأجهزة الطبية في مستشفيات القطاع

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر 60% من الأجهزة الطبية في مستشفيات قطاع غزة، مؤكدةً أن الاحتلال تعمد إحداث الأعطال بها خلال حرب الإبادة الجماعية.

وأكدت "الصحة"، أن المختبرات وبنوك الدم فيما تبقى من المستشفيات تعمل بــ40 % من الأجهزة تحت ضغط كبير من الفحوصات المخبرية.

وأشارت إلى أن الأجهزة الطبية تعمل دون أي أنظمة صيانة دورية، مضيفة أنه لا يتوفر لها قطع غيار، خاصة في ظل استمرار سلطات الاحتلال إغلاق معابر القطاع ومنع إدخال المعدات اللازمة.

وأوضحت أن المختبرات في المستشفيات بحاجة عاجلة لتعزيز الأجهزة المخبرية؛ لتغطية احتياج الأقسام من إجراء الفحوصات للمرضى والجرحى.

وحذرت وزارة الصحة قبل أيام من مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي والإنساني في قطاع غزة بعد أكثر من 600 يوم على حرب الإبادة الجماعية، منوهةً إلى أن 22 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 38 مستشفى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن النظام الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار مع تواصل العدوان الإسرائيلي، لافتةً أنّ ما لا يقل عن 94% من جميع مستشفيات غزة قد تضررت أو دمرت.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.