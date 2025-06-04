وزارة شؤون المرأة تحذر من كارثة بيئية مضاعفة تفاقم معاناة النساء في قطاع غزة

وطن: أصدرت وزارة شؤون المرأة بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للبيئة" الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام، يسلط الضوء على التداعيات البيئية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، بفعل جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المستمر، مؤكدة أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من الانهيار البيئي، بما يشمل تدهور الصحة، انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم الأوضاع المعيشية في ظل تلوث المياه، وتدمير البنية التحتية، ونقص الخدمات الأساسية

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي أن ما تتعرض له النساء في قطاع غزة نتيجة الكارثة البيئية هو وجه آخر للإبادة الجماعية؛ حيث تسلب منهن القدرة على الحياة الكريمة، ويدفعن إلى مواجهة معاناة مركبة من العنف والفقد والفقر والتلوث. هذا ليس فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان، بل جريمة بيئية وجندرية بامتياز.

وأوضحت الوزارة أن العدوان لا يقتصر على تدمير البشر، بل يمتد إلى النظام البيئي الفلسطيني من خلال سياسات ممنهجة استهدفت الأرض والمياه والهواء منذ عقود، محذرة من أن الكارثة البيئية باتت أداة إضافية لإخضاع النساء وزيادة معاناتهن في ظل الحصار المستمر.

كما حذرت الوزارة من تفاقم موجات الأمراض المرتبطة بتلوث البيئة، وازدياد سوء التغذية بين الأمهات والأطفال، وارتفاع معدلات العنف الأسري والضغط النفسي. وأكدت أن استمرار هذا الواقع يعمّق الفقر، ويزيد من هشاشة الأسر التي تعيلها النساء، ويقلص من فرص النساء في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

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