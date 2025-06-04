إخلاء ناجح لبنك القدس خلال مناورة تدريبية في مبناه الجديد المكون من 17 طابقًا

وطن: في تجربة تحاكي حالة الطوارئ، نفذ بنك القدس مناورة إخلاء تدريبية في مبنى إدارته العامة الجديد، بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، حيث تم إخلاء أكثر من 350 موظفًا خلال وقت قياسي، وسط إشادة واسعة بحسن التنظيم وجاهزية الطواقم.

وتأتي هذه المناورة في إطار حرص البنك على تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية وضمان جاهزية الموظفين للتعامل مع حالات الطوارئ بكفاءة وهدوء، وقد تمت العملية ضمن سيناريو مدروس شمل إطلاق صفارات الإنذار، وتوجيه الموظفين عبر مخارج الطوارئ، وتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالمبنى.

وقال السيد محمد شاور الرئيس التنفيذي لبنك القدس: "تمكنا بفضل الله وبجهود فريق الطوارئ في البنك والدفاع المدني من إخلاء المبنى خلال وقت قياسي، وهو إنجاز مهم بالنظر إلى أن المبنى يتألف من 17 طابقًا ويضم أكثر من 350 موظفًا. هذه المناورة تؤكد استعدادنا العملي، وتعكس التزامنا المستمر بسلامة كوادرنا وزوارنا."

وقد أشاد فريق الدفاع المدني الفلسطيني بنجاح التمرين، واعتبره نموذجًا يُحتذى به من حيث الانضباط والتنفيذ والتفاعل مع الإرشادات، مؤكدًا أهمية هذه التمارين في تعزيز ثقافة الاستجابة السريعة.

يُشار إلى أن مبنى الإدارة العامة الجديد لبنك القدس يُعد من أحدث المباني الإدارية في فلسطين، حيث يدمج بين التقنيات الحديثة والبنية التحتية الذكية، وهو ما ساعد على تنفيذ المناورة بكفاءة عالية.