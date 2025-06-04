الحرب في غزة ..حين يقايض الاحتلال الفلسطينيين بغذائهم وأرواحهم

وطن: منذ السابع من أكتوبر 2023، وقطاع غزة يعيش أزمة إنسانية صعبة، تتفاقم يوما بعد يوم، جراء استمرار الحرب.

وأسفرت الحرب، عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، وتدمير مساحات واسعة من غزة، شملت معظم مباني القطاع، فيما يعيش معظم السكان الآن في مخيمات مؤقتة.

وفي آخر تطورات الأوضاع المأساوية، استشهد يوم الأحد الماضي فاتح يونيو 2025، 27 مواطنا، مع تسجيل أكثر من 90 إصابة،أثناء انتظارهم توزيع المساعدات في منطقة رفح، بحسب «رويترز».

وبحسب الناطق باسم «الدفاع المدني» في غزة محمود بصل، فإن 15 مواطناً استشهدوا بنيران جيش الاحتلال صباح الثلاثاء، بعدما تجمع آلاف الأشخاص قرب منطقة المواصي في طريقهم للوصول إلى مركز للمساعدات في جنوب القطاع.

إدانة أممية

في غضون ذلك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استشهاد وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات في غزة، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء".

ودعا غوتيريش في بيان أصدره أمس الاثنين، إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة الجناة، مجددا دعوته إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، مؤكدا أن "هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للجميع وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".

كما أكّد ضرورة استعادة دخول المساعدات، بلا عوائق، على نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة فورا. مشددا على ضرورة السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان وسلامة في ظل احترام كامل للمبادئ الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، إن "الفلسطينيين وضعوا أمام "خيارين قاسيين: الموت جوعا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء تُوفر عبر المؤسسة".

أزمة إنسانية خانقة وتدخل

وأكدت الأمم المتحدة في وقت سابق، أن الكارثة الإنسانية في غزة، هي الأسوأ منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن 100 في المائة من سكان غزة معرضون للمجاعة، بينما كشفت منظمة «اليونيسيف» أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة قتلوا أو أصيبوا، منذ أكتوبر 2023.

ولم تقتصر تبعات الحرب على الجوع والنزوح فقط، فمع انتشار الأمراض والأوبئة، وارتفاع الإصابات جراء الغارات الجوية، والقصف المدفعي، انهارت المنظومة الصحية في غزة.

منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تسببت الحرب في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، استنزاف النظام الصحي الذي يعاني أصلاً من نقص الموارد، بسبب الغارات الجوية ونقص الإمدادات الطبية والغذاء والماء والوقود.

وأشارت إلى أن المستشفيات، مارست عملها بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية بسبب ارتفاع أعداد المرضى وكذلك المدنيين النازحين الباحثين عن مأوى. وبات تقديم الخدمات الصحية الأساسية - من رعاية الأمهات والمواليد إلى علاج الأمراض المزمنة – عرضةً للخطر الشديد، بسبب صعوبة الوصول والأعمال العدائية بالقرب من المستشفيات.

وأشارت الصحة العالمية يوم 22 من شهر مايو المنصرم، إلى أنه "اضطرت أربعة مستشفيات رئيسية في غزة (مستشفى كمال عدوان، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى حمد لإعادة التأهيل والأطراف الصناعية، ومستشفى غزة الأوروبي) إلى تعليق خدماتها الطبية في الأسبوع الماضي بسبب قربها من مناطق القتال أو مناطق الإجلاء والهجمات."

ولفتت إلى أنه ، "لا يزال عدد الأسرّة المتاحة في المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة 2000 سرير فقط لعدد من السكان يتجاوز مليوني نسمة، وهو ما لا يكفي بلا أدنى شك لتلبية الاحتياجات الحالية. ومن بين هذه الأسرّة، يوجد ما لا يقل عن 40 سريراً معرضة لخطر الفقدان لأنها موجودة في مستشفيات داخل مناطق الإجلاء المعلنة حديثاً، بينما يُحتمل فقدان 850 سريراً إضافياً إذا تدهورت الأوضاع في المرافق القريبة من هذه المناطق."