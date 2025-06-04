البنك الإسلامي الفلسطيني يستضيف وفداً من كلية الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في الجامعة العربية الأمريكية

وطن: استقبل البنك الإسلامي الفلسطيني وفداً من كلية الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في الجامعة العربية الأمريكية ضم العديد من طلاب الكلية وممثلين عن الكادر الأكاديمي المشرف عليهم.

وهدفت الزيارة للاطلاع على طبيعة عمل البنك وتوجهاته وخططه المرحلية والمستقبلية خاصة في مجالات التحول الرقمي، وذلك في إطار تحقيق التكامل ما بين المعارف الأكاديمية وربطها بسوق العمل.

وخلال لقائه مع الوفد الضيف قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن البنك يفتخر بتعاونه مع الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الأكاديمية والمساهمة في تحقيق تكامل المعرفة الأكاديمية من خلال إشراكهم في زيارات ميدانية وبرامج تدريبية من داخل سوق العمل، مؤكداً أهمية هذا الأمر في زيادة فرص التوظيف أمامهم وبالتالي تقليل نسبة البطالة بين الخريجين.

وأضاف السعدي: "هذا الدور ينسجم مع سياسة البنك الإسلامي الفلسطيني للمسؤولية المجتمعية والتي يقدم البنك بموجبها دعمه للعديد من المؤسسات التعليمية ويشارك في أنشطة وبرامج داعمة للبحث العلمي".

كما أكد السعدي على علاقة التعاون التي تربط البنك الإسلامي الفلسطيني بالجامعة العربية الأمريكية، مؤكداً الحرص على تعزيزها في المجالات العلمية والعملية المختلفة، بما يشكل نموذجاً مميزاً للتعاون المثمر والمتكامل بين القطاعين المصرفي والتعليمي.

وفي إطار الزيارة قدم مدير دائرة إدارة المخاطر في البنك الإسلامي الفلسطيني راغب حمدان عرضاً للطلاب حول المخاطر المالية ومفهومها وأنواعها وآليات احتسابها والتعامل معها بالإضافة لأمثلة عملية من واقع التجربة المصرفية حول أبرز المخاطر المصاحبة للعمل المصرفي في فلسطين.

وضم الوفد الضيف كل من مدير دائرة العلاقات المجتمعية في الجامعة العربية الأمريكية قيس عبيد وعضو هيئة التدريس في كلية الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات د. حذيفة أشقر، فيما شارك في استقبالهم من جانب البنك مدير دائرة رأس المال البشري وفاء عودة ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان.

بدوره قدم عبيد شكره للبنك الإسلامي الفلسطيني على هذه الاستضافة مؤكداً استعداد الجامعة وحرصها لتعزيز أواصر التعاون مع البنك في العديد من المجالات الأخرى، مشيراً إلى أهمية علم الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات لسوق العمل الفلسطيني في ظل الاعتماد المتسارع على الذكاء الاصطناعي.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.