مجزرة جديدة: 18 شهيدا بقصف خيام ومدارس ومشاف جنوب غزة

وطن: واصلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شن غاراتها المكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة النازحين والمراكز الحيوية والبنى التحتية، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال.

وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي، بارتقاء 18 شهيدا، بينهم عدد من الأطفال، جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف خيام نازحين داخل مدرسة تؤويهم غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي تطور خطير، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خانيونس، ما أحدث دمارا واسعا.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، قبل أن تنفجر مسيرة ثانية فوق مبنى إدارة المستشفى ذاته، ما أثار حالة من الهلع في صفوف الطواقم الطبية والمرضى.

وفي سياق العدوان المستمر، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلاً لعائلة الدريملي في شارع الثلاثيني غرب خانيونس، تبعه قصف آخر على المنزل ذاته في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

تأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد عسكري متواصل يستهدف المدنيين ومراكز الإيواء والمرافق الصحية، وسط تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة.