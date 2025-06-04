النائب العام يلتقي نظيره الإسباني لتعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة

رام الله - وطن: التقى النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، بالنائب العام الإسباني السيد ألفارو غارسيا أورتيث، في العاصمة مدريد، في اجتماع رسمي يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين منذ عام 2018.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون في مجالات مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم التكنولوجيا الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في قضايا العنف الأسري، وجرائم الاعتداء على الأطفال، كما تم الاتفاق على إطلاق برامج تدريب متخصصة لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مجالات منع غسل الأموال وحماية الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال.

وشارك في اللقاء سفير دولة فلسطين لدى إسبانيا حسني عبد الواحد ورئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية، والسكرتير الأول في السفارة صمود أبو عياش. ومثل النيابة العامة الإسبانية عدد من كبار مسؤوليها، أبرزهم فرانسيسكو خيمينيث-فيّاريخو، المدعي العام للتعاون الجنائي الدولي، وخوسيه ميغيل كومباني، والمدعي المعاون في نفس الوحدة، بالإضافة إلى المدعية العامة في الأمانة الفنية، بياتريث لوبيز بسكيرا، والمدعية العامة في وحدة دعم النائب العام، ماريا لويسا غارسيا إغليسياس.

وأكد المستشار أكرم الخطيب، على ان تعزيز شراكتنا مع النيابة العامة الإسبانية يأتي في إطار سعي النيابة العامة الفلسطينية لتطوير منظومتها العدلية والاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة الجريمة وتعزيز حماية الفئات المهمشة، وأننا نؤمن بأن العدالة الجنائية الفاعلة لا يمكن أن تتحقق دون تعاون دولي حقيقي مبني على الثقة المتبادلة وتبادل المعرفة، وخاصة في ظل ما يواجهه شعبنا من تحديات وظروف استثنائية.​