تصدّع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في مرآة حرب غزة ام هو عصيان الضمير

كتب اسماعيل الريماوي: منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، سعت المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية إلى تصدير صورة متماسكة لجبهتها الداخلية، قائمة على إجماع وطني عسكري وشعبي خلف "عملية القضاء على حماس"، باعتبارها معركة وجودية تستدعي طاقات الدولة كافة ، إلا أن هذه الصورة بدأت تتشقق تدريجيًا، لتكشف عن صدوع داخل المؤسسة العسكرية نفسها، وعلى نحو خاص في صفوف جنود الاحتياط، الذين باتوا يعبّرون علنًا عن رفضهم لاستمرار الحرب، ويتحدثون بلغة تلامس حدود العصيان الأخلاقي والسياسي.

التحول ليس بسيطًا ولا هامشيًا، فأن يخرج جندي احتياطي كيوآف بن آري، خدم في جبهتي شمال وجنوب القطاع، ويصرّح علنًا بأنه "يرفض ارتكاب جرائم حرب"، وأن "العمل الوطني هو أن تقول لا"، فإن ذلك لا يعكس مجرد موقف شخصي بقدر ما يكشف عن أزمة أعمق في مفهوم الوطنية الإسرائيلية نفسه، حين تتعارض طاعة الدولة مع ضمير الفردو، فالكلمات التي استخدمها بن آري، والمشحونة بالرفض والخزي والذنب، تشير إلى نشوء وعي جديد داخل الجيش الإسرائيلي، يعيد النظر في مشروعية الحرب، وأخلاقيات السلوك العسكري تجاه المدنيين الفلسطينيين، بل وحتى جدوى الاستمرار في القتال.

يُضاف إلى ذلك أن هذا الرفض لا يصدر عن نشطاء يساريين خارج المؤسسة العسكرية، بل عن أفراد خاضوا الحرب فعليًا، وتحوّلوا من منفذين للسياسات إلى ناقدين علنيين لها ، هؤلاء الجنود ليسوا متفرجين، بل شهود عيان على ممارسات ميدانية باتوا يعتبرونها جرائم، لا عمليات "دفاعية" كما يروّج الإعلام الرسمي. وهذا ما يمنح تصريحاتهم صدقية خطيرة في نظر الجمهور الإسرائيلي والدولي، لأنها تفكك رواية المؤسسة من داخلها، وتحوّل الجنود إلى ناقلين لحقائق ميدانية محرجة لا يمكن طمسها.

في السياق ذاته، لا بد من فهم هذه الأصوات المعارضة كنتاج لتراكمات نفسية وأخلاقية، لا مجرد اختلافات سياسية ، فبعد شهور من حرب استنزاف طويلة، بلا أفق سياسي أو انتصار حاسم، بات كثير من الجنود يواجهون ما يشبه الانهيار الداخلي، ليس فقط بسبب فقدان الثقة في القيادة السياسية، بل لأنهم أصبحوا أدوات في حرب لم تعد تبدو ضرورية أو مبررة حتى في أعينهم، فالمشهد داخل غزة من قتل وتجويع ودمار واسع، بدأ يتحول إلى عبء أخلاقي على الجنود أنفسهم، لا إلى مصدر "فخر قومي" كما أرادت المؤسسة أن تروّج له ، هنا تتجلى مأساة مزدوجة: مأساة الضحية الفلسطينية التي تُسحق، ومأساة الجلاد الذي بدأ يتصدع تحت وطأة الجريمة.

إن هذه التصدعات الداخلية تعكس فشل الدولة الإسرائيلية في الحفاظ على الإجماع حول الحرب، وتُبرز حدود القدرة على تعبئة الجيش إلى ما لا نهاية خلف أهداف سياسية باتت مشكوكًا فيها حتى داخل المؤسسات الأمنية ، ومع تراكم التوترات بين الحكومة والقيادة العسكرية، خاصة في ظل اتهامات بالتسييس المفرط للحرب، تُطرح تساؤلات جادة داخل المجتمع الإسرائيلي حول شرعية هذه المعركة، ومدى أخلاقيتها، وكلفتها البشرية والروحية ، ويصبح الجيش نفسه، الذي لطالما اعتُبر فوق الخلافات، عرضةً للتسييس والانقسام، خاصة عندما يجد الجنود أنفسهم في خنادق تتناقض مع قيمهم الشخصية أو قناعاتهم الأخلاقية.

في السياق الأوسع، لا يمكن فصل هذه ٩الظاهرة عن حالة الاستقطاب المتصاعدة في المجتمع الإسرائيلي، والتي تتغذى على أزمة النظام السياسي، وانعدام الثقة في النخب الحاكمة، والانقسام بين تيارات دينية وعلمانية، يمينية ويسارية، صهيونية وما بعد صهيونية ، المعارضة من داخل الجيش ليست فقط احتجاجًا على الحرب، بل أيضًا تعبير عن أزمة هوية وطنية، وعن صراع حول معنى "إسرائيل" نفسها: هل هي دولة قانون ومبادئ، أم كيان عسكري مهيمن على شعب آخر بالقوة والقتل والتجويع؟

في المحصلة، فإن هذه الأصوات المعارضة، مهما كانت محدودة حتى الآن، تؤشر إلى بداية تصدع خطير في البنية الصلبة التي طالما استندت إليها إسرائيل في شنّ حروبها ، وربما لا يُسهم هؤلاء الجنود في وقف الحرب على المدى القصير، لكنهم بلا شك يزرعون بذور الشك والارتباك في جسد الدولة العميقة، ويُذكّرون العالم أن آلة القتل قد تعاني من عطب داخلي لا يُصلح بسيل الدماء ، فحين يرفض الجندي أن يكون شريكًا في الجريمة، يصبح لرفضه قوة أكبر من ألف رصاصة، ويغدو فعل الانسحاب من المذبحة بداية لإعادة تعريف النصر والهزيمة.

وهكذا، فإن تصاعد أصوات الرفض من داخل الجيش الإسرائيلي، وإن بدا في الظاهر هشًّا أو غير منظم، يحمل دلالات عميقة على تحوّل صامت قد يكون أكثر تأثيرًا من الصخب الإعلامي للحرب نفسها. فهو يكشف هشاشة السردية الرسمية التي تسوّق العدوان كحرب وجود، ويُظهر أن المؤسسة العسكرية التي طالما وُصفت بأنها متراصة ومُنزهة عن الجدل الأخلاقي، بدأت تفقد تلك الهالة تحت وطأة الواقع الميداني. وإذا كان صوت الجندي المنسحب من الجريمة لا يُوقف الحرب، فإنه بالتأكيد يُحدث ثغرة في جدارها، ويفضح ما تحاول الدولة إخفاءه من يأس وتوحّش وانعدام أفق. إن ما يجري داخل صفوف الجيش ليس مجرد انشقاق فردي، بل نذير بانهيار البنية الأخلاقية التي قامت عليها آلة الحرب الإسرائيلية. وإذا استمر هذا الصوت في التصاعد، فربما سيكون في المستقبل أحد الشروخ التي تتسلل منها الهزيمة إلى داخل المؤسسة التي طالما افتخرت بأنها لا تُهزم.