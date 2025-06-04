جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك شمال غزة

رام الله - وطن: اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية ان جنديا في كتيبة الاستطلاع 6646 يدعى "ألون فركس" قتل، وإصيب آخر بجراح خطيرة في شمال غزة.

وقالت مصادر عبرية ان قوة من جيش الاحتلال وقعت يوم أمس في كمين صعب في جباليا، وان اشتباكات ضارية وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال، بينما وجدت طائرات الاجلاء صعوبة في الوصول الى الكمين.

ويعد هذا الجندي الرابع الذي يعلن عن مقتله في قطاع غزة خلال 48 ساعة، حيث سبق واعلن جيش الاحتلال امس الثلاثاء عن مقتل 3 جنود في قطاع غزة.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال تفاصيل كمين الشجاعية، قائلا ان الكمين وقع مساء أمس في حوالي الساعة 19:00، خلال عملية هجومية شنتها فرقة الاحتياط 646 في حي الشجاعية شرق غزة.

وبحسب تحقيق أولي، خرج مسلح فلسطيني من أحد الأزقة واقترب من موقع قريب من قوات الجيش، ثم أطلق النار من سلاح خفيف قبل أن ينسحب من المكان. لم تحدث مواجهة مباشرة، ولم يتمكن الجنود من رؤية المسلح.

ونتيجة لإطلاق النار، أُصيب جنديان بجروح خطيرة، وأعلن عن مقتل أحدهما خلال عملية الإخلاء.

واشارت ان العملية نُفذت في منطقة ينشط فيها جيش الاحتلال منذ فترة طويلة، وعلى بُعد نحو 2.5 كيلومتر من الحدود، وانه في لحظة إطلاق النار، كانت مروحية قتالية تابعة لسلاح الجو تحلّق في الأجواء، لكنها لم تتمكن من رصد المسلح بعد تمكنه من الانسحاب من المكان.