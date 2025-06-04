مستوطنون يغلقون مدخل اللبن الشرقية

وطن: أغلق مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المدخل الرئيسي للقرية، بحماية من قوات الاحتلال، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، وأعاقوا حركة التنقل من وإلى القرية، خاصة إلى مدرسة بنات اللبن الثانوية ومدرسة ذكور اللبن الثانوية، حيث تعقد امتحانات نهاية العام.

وأضافت، أن مستوطنين قاموا بالرقص بأعلام الاحتلال على أطراف القرية ومدخلها الرئيسي، وسط تهديد أهالي القرية بعدم السماح لهم بالخروج والدخول.

يُشار إلى أنها المرة الخامسة التي يغلق فيها المستوطنون مدخل القرية خلال العشرة أيام الأخيرة.