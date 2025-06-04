قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة وبلدة طمون

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة وبلدة طمون المتاخمة له جنوبي مدينة طوباس، حيث نفذت حملة اعتقالات وجرفت طرقا رئيسية في المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تبعتها تعزيزات عسكرية تسللت إلى عمق المخيم من عدة محاور باتجاه حاجز الحمرا .

كما اقتحمت قوات الاحتلال، معززة بآليات عسكرية، بلدة طمون، حيث دهمت عدة منازل وأخلت عدة بنايات، ونفذت حملة اعتقالات بحق المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال قامت بتجريف الطرق الرئيسية التي تربط طوباس بمدن وقرى أخرى بمحيط مخيم الفارعة.

وتوازيا مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 980 مواطنا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال آلاف آخرين .