في عدوان جديد على سوريا .. الاحتلال يستهدف 10 مواقع عسكرية في درعا والقنيطرة وريف دمشق

رام الله - وطن: شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت نحو 10 مواقع عسكرية في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق.

وأفادت مصادر سورية بأن غارات الاحتلال استهدفت الفوج 175 في محيط مدينة إزرع، ومواقع في محيط تل المال شمالي محافظة درعا.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال شنّت غارات على تل المال وتل الشحم في منطقة "مثلث الموت" بريف درعا الشمالي، ومواقع في القنيطرة وريف دمشق.

وقالت وسائل إعلام عبريةإن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مواقع في الجنوب السوري، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين باتجاه الجولان المحتل.