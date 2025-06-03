القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بعملية نوعية مطار اللد دعمًا لغزة ونصرةً لفلسطين

وطن: نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين2. وقد أصابت العملية هدفها بدقة، ما أسفر عن حالة من الذعر وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وتسبب في توقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في مطار اللد لليوم الثاني على التوالي.

وفي هذا الإطار، أكدت القوات المسلحة اليمنية أن العدو الصهيوني المجرم لن يجد من اليمن إلا المزيد من الصواريخ والطائرات المسيّرة ردًا على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن هذه العمليات العسكرية تأتي دعمًا وإسنادًا لمقاتلي غزة الأبطال، نصرةً للحق الفلسطيني، ودفاعًا عن صمود أبناء غزة ومظلوميتهم، متوعدةً العدو بمزيد من التصعيد والتوسيع للعمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها.