مدفعية الاحتلال تقصف حوض اليرموك جنوب سوريا

وطن: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا جنوب سوريا، وذلك بعد ادعاءات بإطلاق صاروخين باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" في خبر مقتضب إلى "قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف حوض اليرموك غربي درعا"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، ادعت وسائل إعلام إسرائيلية، إطلاق صاروخين من محافظة درعا جنوبي سوريا باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة، وسقوطهما في منطقة مفتوحة.