قصف صاروخي متزامن من اليمن وسوريا وتعليق الرحلات في مطار اللد

وطن: قال جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وقذيفتيْن من سوريا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، أنّ صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة، بعد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه "تل أبيب"، ما أدى إلى حالة استنفار، وإغلاق مؤقت لمطار اللد.

وشملت الإنذارات أكثر من 139 موقعاً، بينها "تل أبيب الكبرى".

ويُعد هذا ثاني صاروخ يُطلق من اليمن باتجاه الاراضي المحتلة خلال 24 ساعة.

وقبل الإعلان عن صاروخ اليمن، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق قذيفتيْن من سوريا نحو الجولان المحتل.

وأضاف الجيش في بيان أنه تم تفعيل الانذارات في منطقة جنوب هضبة الجولان المحتل عقب رصد الصاروخين.

وقال بيان الجيش إن الصاروخين سقطا في مناطق مفتوحة.

من جهتها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الصاروخين أطلقا من منطقة درعا جنوبي سوريا.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش شرع في قصف الأراضي السورية بالمدفعية ردا على إطلاق الصاروخين.

وقالت مصادر محلية، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة "سحم الجولان" في ريف درعا الغربي، جنوبي سوريا.