"شبح القسام".. من جندي مشاة إلى قائد أركان ومطلوب أول للاحتلال

وطن: يُعرف القيادي في كتائب عز الدين القسام –الجناح العسكري لحركة حماس– عز الدين الحداد بلقب "أبو صهيب" وكنيته الشهيرة "شبح القسام"، نظرا لقدرته الاستثنائية على التخفي ونجاته المتكررة من محاولات الاغتيال الإسرائيلية.

ولد الحداد مطلع سبعينيات القرن الماضي، وانضم إلى حركة حماس منذ تأسيسها عام 1987، متدرجا في صفوف كتائب القسام من جندي مشاة بلواء غزة إلى قائد فصيل، ثم كتيبة، حتى تولى قيادة لواء غزة بأكمله. كما أصبح عضوا في المجلس العسكري المصغر للحركة.

بعد استشهاد أبرز قادة "حماس" مثل إسماعيل هنية، يحيى السنوار، محمد الضيف ومروان عيسى خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023، تصدّر عز الدين الحداد قائمة المطلوبين الأولى لدى الاحتلال، الذي رصد مكافأة قدرها 750 ألف دولار مقابل أي معلومات تقود إليه.

تتحدث تقارير إعلامية عن أن الحداد خلف محمد الضيف في قيادة أركان كتائب القسام، وهو الذي تولى التخطيط والإشراف على العديد من العمليات العسكرية، وقيادة جهاز "المجد" التابع للقسام، المختص بتعقب وتصفية العملاء المشتبه بهم.

تعرض الحداد لعدة محاولات اغتيال على مدار السنوات، بدءا من استهداف منزله في حي الشجاعية خلال معركة الفرقان عام 2009، مرورا بحربي 2012 و2021، وصولا إلى استهداف منزله مرات عدة في 2023 و2024، إلا أنه نجا منها جميعا. وفي يناير 2025، أعلنت كتائب القسام استشهاد نجله صهيب الحداد في قصف للاحتلال استهدف حي التفاح بمدينة غزة.

قبل عام من عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ظهر الحداد في تسجيل مصور بثته حركة حماس، توعد فيه الاحتلال قائلا: "في المعركة القادمة سيشهد العدوّ عمل هذه المقاومة المخلصة... هذا وعد الله: طريقنا إلى الأرض المقدسة، ونحن قادمون".

وأشارت تقارير استخبارية إلى أن الحداد عقد اجتماعا سريا قبل ساعات من الهجوم، سلم فيه القادة الميدانيين ورقة حملت شعار كتائب القسام وكتب عليها: "إيمانًا بالنصر الحاسم، وافقت قيادة الألوية على إطلاق العملية العسكرية الكبرى، طوفان الأقصى... قاتلوا ببسالة، واعملوا براحة ضمير، وليكن هتاف 'الله أكبر' هو الفخر".

تحت قيادته، نفذت وحدات عدة من كتائب القسام الاقتحامات الأولى لمستوطنات الغلاف، وأوصى الحداد بضرورة أسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، وبث مشاهد الاقتحام والسيطرة على المواقع، ورفع أعلام الدول العربية والإسلامية داخل المستوطنات.

بهذه التجربة العسكرية الطويلة والقدرة الفائقة على التخفي، بات عز الدين الحداد المطلوب الأول للاحتلال الإسرائيلي، الذي يصفه بـ"شبح القسام" الذي يرفض أن يُسدل الستار على مسيرته.

المصدر:"وكالات"