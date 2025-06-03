انهيار "مؤسسة غزة الإنسانية" بعد أسبوع على انطلاقها بسبب استقالات وانسحاب شركاء

وطن: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مبادرة "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، التي أُطلقت لتوزيع المواد الغذائية في قطاع غزة، تواجه أزمة حادة بعد أسبوع فقط من بدء عملها، في ظل استقالات لقيادات بارزة وانسحاب شركاء دوليين مهمين، إلى جانب انتقادات من منظمات إغاثية عالمية.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، فقد شهدت الأيام الأولى للمبادرة حوادث دامية، شملت إطلاق نار على مدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات، حيث وُجهت اتهامات للجيش الإسرائيلي بالوقوف وراء هذه الحوادث.

وأدى ذلك إلى استقالة اثنين من كبار المسؤولين في المؤسسة، إلى جانب انسحاب شركة الاستشارات "بوسطن للاستشارات" (BCG)، وهو ما اعتبره مراقبون ضربة كبيرة للمشروع الإنساني.

ورغم استمرار عمليات توزيع الأغذية في بعض مناطق جنوب القطاع، إلا أن "مؤسسة غزة الإنسانية" وجدت نفسها في عزلة متزايدة، مع رفض منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى التعاون معها، بسبب ما وصفوه بانعدام "الاستقلالية الإنسانية" للمؤسسة وعلاقتها الوثيقة بالسلطات الإسرائيلية.

وخلصت الصحيفة إلى أن مصير هذه المبادرة بات مجهولًا، مع تصاعد الانتقادات والاتهامات بأنها قد تكون مجرد غطاء لأهداف سياسية أو عسكرية في قطاع غزة.