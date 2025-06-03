الإعلام العبري: مقتل جندي وإصابات في كمين للمقاومة بالشجاعية

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي وإصابة آخرين في كمين للمقاومة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر موقع "حدشوت للو تسنزورا" العبري أن هناك "حدث أمني" صعب وقع في الشجاعية، مما أدى لوقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال قبل أن يعلن عن وقوع قتيل واحد في صفوف الجنود على الأقل.

من جانبه، ذكر موقع "حدشوت يسرائيل" أن صدامات واشتباكات عنيفة في الشجاعية وسط غطاء ناري ضخم لعمليات إجلاء جنود وقعوا بكمين لمقاومين بالمكان.

فيما تحدثت منصات للمستوطنين عن هبوط طائرتين إنقاذ جدد في مستشفى "سوروكا" بعد تعرض جيش الاحتلال لكمين للمقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

وافادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات في حي الشجاعية بغزة وأن مروحيات إسرائيلية تحوم في أجواء المنطقة وسط قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية والمناطق الشرقية بمدينة غزة.