الاحتلال الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية بريف درعا جنوب سوريا

وطن: أفادت مصادر محلية من الجنوب السوري، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، اليوم الثلاثاء، بالقذائف المدفعية أراضي زراعية واقعة بين قريتي كويا ومعرية في ريف درعا الغربي، قرب الحدود مع الجولان المحتل.

القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منطقة زراعية قرب الحدود السورية-الفلسطينية، ما أدى إلى أضرار مادية من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على سوريا، مستهدفاً مواقع عسكرية ومدنية، إضافة إلى احتلاله مساحات واسعة من الجنوب السوري وإقامة نقاط عسكرية فيها في إطار ما يسميه "منطقة آمنة".