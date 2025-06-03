"العفو الدولية" تدعو لرفض خطة "المساعدات الإسرائيلية" في غزة

وطن: دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى رفض خطة "المساعدات" التي تستخدمها إسرائيل سلاحا في قطاع غزة، مطالبة بتحرك دولي فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي سمح باستمرار الكارثة والإبادة الجماعية في غزة لفترة طويلة، مشيرة إلى أن استخدام تجويع المدنيين يعد جريمة حرب يجب وضع حد لها فورا.

وأشارت إلى أن "إسرائيل"، بصفتها سلطة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان، كما أن إطلاق النار على فلسطينيين جياع قرب موقع مساعدات في رفح يعد حدثا مروعا يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا.