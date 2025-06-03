شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بنقل 4 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي بعد قصفهم من طيران الاحتلال في منطقة جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع أبو عريف بدير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد المواطن محمد إسماعيل الحرازين وطفله جراء استهداف الاحتلال لنقطة شحن هواتف قرب مسجد الفضيلة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق جباليا، شمال قطاع غزّة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,510 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,901 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.