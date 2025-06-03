الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطن عند حاجز برطعة شمال جنين

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، اليوم الثلاثاء، على مواطن من بلدة برطعة، شمال جنين.

وأفادت بلدية برطعة بأن جنود الاحتلال أوقفوا المواطن منصور محمد قبها (43 عاما)، خلال مروره عبر حاجز برطعة العسكري، واحتجزوا مركبته وفتشوها قبل أن يعتدوا عليه بالضرب.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعاقت اليوم مرور جثمان المواطن عمر محمد قبها من برطعة، الذي توفي في مستشفى جنين الحكومي وجرى نقله إلى برطعة ليدفن فيها، حيث قام جنود الاحتلال باحتجاز المركبة لمدة 3 ساعات.

وأكدت البلدية أن الاحتلال يحول حاجز برطعة لنقطة تنكيل بالمواطنين وتأخير حركتهم، ضمن سياسة التضييق عليهم.