الاحتلال يمدد اعتقال سناء سلامة زوجة الشهيد المفكر وليد دقّة حتى الخميس المقبل

وطن: مددت محكمة الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1948، مجددا اعتقال سناء سلامة زوجة شهيد الحركة الأسيرة وليد دقّة حتى يوم الخميس المقبل لاستكمال التحقيق، على خلفية ما يدعيه الاحتلال (بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي).

يشار إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة الثانية التي تعقد لسناء سلامة منذ يوم اعتقالها في 29/5/2025، خلال تواجدها في القدس، بعد عملية تحريض جرت ضدها من (بن غفير) الذي طالب بتهجيرها من الأراضي المحتلة عام 1948، وسحب الجنسية منها.

في هذا السياق يؤكّد نادي الأسير مجدداً أنّ استمرار اعتقال سلامة، هو قرار سياسي يأتي في إطار عمليات انتقام تاريخية ممنهجة تعرض لها الشهيد دقّة وعائلته على مدار عقود من الزمن، وتتواصل حتى اليوم باستمرار احتجاز جثمانه في الثلاجات منذ استشهاده في نيسان/ أبريل العام الماضي، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال 38 عاما خلالها تعرض لسياسات التعذيب والتنكيل والحرمان والسلب كافة إلى جانب الجرائم الطبيّة، التي شكّلت سبباً مركزياً في استشهاده.

يذكر أن الاحتلال ومنذ الإبادة الجماعية المستمرة، صعّد من استهداف عائلات الأسرى والشهداء، واستخدم بحقهم الإرهاب المنظم، إلى جانب عمليات التضييق، والملاحقة المستمرة ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة.