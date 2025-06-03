الاحتلال يمدد اعتقال سناء سلامة حتى بعد غد الخميس

وطن: مددت محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة، اليوم، اعتقال المناضلة سناء سلامة حتى بعد غد الخميس.

وانطلقت عصر اليوم جلسة محاكمة سناء سلامة دقة زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، في محكمة الاحتلال بمدينة الخضيرة، وذلك عقب تمديد اعتقالها، يوم الجمعة الماضي، على ذمة التحقيق.

ويترافع عن سلامة، المحاميان علاء تلاوي وفادي برانسي.

وطالبت شرطة الاحتلال المحكمة بتمديد اعتقال سلامة لمدة 7 أيام إضافية لمواصلة التحقيق، كما قالت.

وحققت الشرطة مع سلامة على خلفية منشورات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بادّعاء "التماهي مع الإرهاب، والتحريض".

واعتقلت الشرطة سلامة، مساء الخميس الماضي، أثناء تواجدها وابنتها ميلاد وليد دقّة في مدينة القدس، فيما أعلنت الشرطة اعتقالها بإيعاز من المفتش العام للجهاز، عقب مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرّف إيتمار بن غفير، بترحيلها.