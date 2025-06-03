البنك الإسلامي الفلسطيني ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار يوقعان اتفاقية تعاون

وطن: وقع البنك الإسلامي الفلسطيني اتفاقية تعاون مع شركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار المالكة لمنصة Tamweeli.ps والتي تقوم بالربط ما بين الراغبين في الحصول على جميع أنواع التمويل أو التأمين أو الخدمات المصرفية مع جميع المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين التي توفر خدمات التمويل والتأمين.

ووقع الاتفاقية مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي ومدير عام شركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار جوزف سحويل وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله بحضور عدد من المدراء من الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكّن طالبو التمويل من تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة Tamweeli.ps إلى البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث يتولى البنك مراجعة الطلبات وتقديم عروض التمويل المناسبة من خلال المنصة، دون الحاجة لزيارة الفروع.

وقال السعدي إن توقيع هذه الاتفاقية ينسجم مع استراتيجية البنك بتوفير الحلول الإلكترونية وتوجهاته في مجال التمويل المستدام التي تركز على استهداف قطاع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذين يوفر لهم البنك حلولاً تمويلية متنوعة وتناسب احتياجاتهم؛ لما لهذه المشاريع من أهمية في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف السعدي: "كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي البنك لتعزيز مستويات الشمول المالي من خلال إتاحة خدماتنا المصرفية بطرق مختلفة وعبر العديد من المنصات وذلك لتسهيل وصول الجمهور إليها، وذلك بالتوازي مع إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تناسب فئات الجمهور المختلفة خاصة قطاع الشباب والمرأة والرياديين".

بدوره، قال سحويل إن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة في تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي، وتسهم في تحقيق أهداف منصة Tamweeli.ps المتمثلة في تسهيل وصول أصحاب وصاحبات المشاريع إلى جميع أنواع واشكال التمويل والخدمات المالية عبر تجربة رقمية آمنة وشفافة.

وأضاف سحويل أن المنصة تسعى دائماً لتوسيع قاعدة شركائها من المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، بهدف تقديم قيمة مضافة للمستخدمين، لافتاً إلى أن الشراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني ستسهم في تعزيز الوصول إلى خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما أكد سحويل على أهمية التعاون المشترك في دعم ريادة الأعمال وتعزيز الاستدامة المالية، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير خدمات جديدة تلبي احتياجات السوق وتواكب التحول الرقمي في القطاع المالي.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.

